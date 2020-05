Hall of Fame Inter, edizione speciale: ci sono anche i campioni del Triplete. Si vota!

Parte la terza edizione della Hall of Fame nerazzurra. Quattro nuove leggende vedranno il loro nome scritto nello speciale albo dell’Inter. I tifosi potranno votare a partire da oggi fino al 30 giugno al link inter.it/HOF. In un comunicato stampa il club nerazzurro spiega: “Si conferma il format che vedrà diverse categorie esprimere le proprie preferenze. Voteranno i tifosi, i giocatori di tutte le squadre nerazzurre e pure i dipendenti del club. Voteranno anche gli Hall of Famer nominati nelle precedenti edizioni e i rappresentanti dei più importanti media nazionali e internazionali. Quella 2020, powered by Pirelli, sarà un’edizione speciale, vista la concomitanza con il decimo anniversario dei grandi successi del Triplete. Come per le passate edizioni, che hanno raccolto oltre 300.000 voti, sarà possibile esprimere la propria preferenza. Per un giocatore per ruolo e la scelta del candidato ideale sarà agevolata da schede statistiche e informazioni su ogni nerazzurro eleggibile”.

Edizione speciale, quindi. Sono in lizza per entrare nella Hall of Fame nerazzurra tutti i calciatori della storia dell’Inter che:

Hanno collezionato almeno 60 presenze in gare ufficiali con l’Inter;

Hanno vinto almeno un titolo con il club nerazzurro;

Hanno terminato l’attività agonistica da almeno 3 anni o hanno terminato l’attività agonistica e hanno conquistato il Triplete 2010.

Questi i vincitori delle scorse edizioni:

2018: Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Mattäus, Ronaldo. Premio Speciale: Famiglia Moratti.

2019: Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza. Premio BUU: Astutillo Malgioglio.