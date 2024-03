E sempre a proposito di Inter : "Il caso razzismo. Acerbi rischia la stangata. Juan Jesus duro: «Non negare». La denuncia del brasiliano confermata dall'arbitro. Saranno sentiti in procura FIGC e può arrivare uno stop di dieci giornate. Spalletti lo lascia fuori. Salta l'Europeo?".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.