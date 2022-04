TS – Inter, ieri Carnevali a San Siro: non solo Scamacca, il piano dei nerazzurri

L'ad del Sassuolo era presente al 'Meazza' ieri sera per il derby di Coppa Italia: nel mirino dell'Inter ci sono sempre due giocatori

C'era anche Giovanni Carnevali ieri sera a San Siro a godersi lo spettacolo di Inter-Milan. L'amministratore delegato del Sassuolo era in tribuna, accanto a Cordoba e davanti ad Adriano Galliani. Due squadre con cui parlerà di alcuni giocatori del club neroverde nelle prossime settimane per capire se ci sono i margini per imbastire trattative e perfezionare trasferimenti in estate.