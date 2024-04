IL CALENDARIO DELLA PRIMA SQUADRA — 30ª giornata INTER-Empoli 2-0 (Dimarco, Sanchez)

31ª giornata | lunedì 8 aprile 2024 ore 20:45 Udinese-INTER

32ª giornata | domenica 14 aprile 2024 ore 20:45 INTER-Cagliari

33ª giornata | lunedì 22 aprile, ore 20:45 Milan-INTER

34ª giornata INTER-Torino

Calendario diverso per l'Inter Women, che ad aprile giocherà due partite della Poule Scudetto, seconda fase della Serie A femminile: dopo aver conquistato 4 punti nelle prime tre giornate, le nerazzurre si trovano in quarta posizione a quota 30 punti. Il campionato resterà fermo nel weekend 6-7 aprileper la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali: le ragazze di coach Rita Guarino torneranno in campo sabato 13 aprile alle ore 15:00 in casa del Sassuolo. Dopo il turno di riposo in programma per le nerazzurre il weekend 20-21 aprile, l'Inter Women concluderà il suo mese di aprile sfidando la Juventus in trasferta: la gara contro le bianconere si giocherà venerdì 26 aprile alle 20:30.

IL CALENDARIO DELL'INTER WOMEN — 4ª giornata Poule Scudetto | sabato 13 aprile ore 15:00 Sassuolo-INTER

5ª giornata Poule Scudetto | 20-21 aprile Turno di riposo per l'Inter

6ª giornata Poule Scudetto | venerdì 26 aprile ore 20:30 Juventus-INTER

Sarà un mese ricco di appuntamenti anche per l'Under 19 di Cristian Chivu. I giovani nerazzurri si trovano in vetta alla classifica del campionato Primavera1 con 51 punti. Una prima posizione che dovrà essere difesa nelle quattro gare in programma in questo mese: l'Inter inaugurerà il suo aprile sabato 6 contro il Frosinone, match che si giocherà al KONAMI Youth Development Centre alle ore 13:00. Successivamente i ragazzi di Chivu affronteranno il Sassuolo in trasferta venerdì 12 alle ore 18:00, per poi tornare a giocare in casa contro il Cagliari sabato 20 aprile alle 11:00. Il mese dei giovani nerazzurri si chiuderà poi in trasferta contro la Fiorentina nel weekend del 27-28 aprile (data e ora ancora da definire).

IL CALENDARIO DELL'INTER PRIMAVERA — 28ª giornata | sabato 6 aprile ore 13:00 INTER-Frosinone

29ª giornata | venerdì 12 aprile ore 18:00 Sassuolo-INTER

30ª giornata | sabato 20 aprile ore 11:00 INTER-Cagliari

31ª giornata Fiorentina-INTER

