Inter, terzo giorno di sedute individuali: si riparte nel pomeriggio. Conte e i dirigenti…

L’Inter ha cominciato ad allenarsi venerdì, quando sono stati portati a termine i tamponi riservati alla squadra e ad alcuni membri dello staff tecnico. Sono gli uomini che sono tornati ad Appiano Gentile per gli allenamenti individuali. Per quanto riguarda Conte, gli altri uomini dello staff e la dirigenza si procederà ai test nei prossimi giorni vista la difficoltà nel reperire i test. Oggi, spiegano a Skysport, gli allenamenti cominceranno nel pomeriggio: la squadra sarà divisa nuovamente in tre gruppi. Lavoreranno agli ordini di Pintus. Dopo due mesi di lavoro a casa, il ritmo di questa ripresa non può essere altissimo. Si ricomincerà a fare sul serio il 18 maggio quando dovrebbero riprendere gli allenamenti di gruppo.

(Fonte: SS24)