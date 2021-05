VIDEO / Inter, ecco la proposta di Povia per il nuovo inno: “Vero nerazzurro”

Il club vuole cambiare la canzone che accompagna le partite ufficiali dei nerazzurri e questa è la proposta del cantante milanese

C'è la proposta di Max Pezzalie poi c'è quella di Povia. Il cantante milanese classe 1972 ha presentato la sua canzone che l'Inter potrebbe utilizzare come inno ufficiale per le sue partite. Sono nate tante discussioni sull'inno interista da quando dai radar è sparito Pazza Inter.Pure Conte ha dovuto difendersi: «Non sono stato certo io a chiedere di levare l'inno dell'Inter, io ho rispetto per la tradizione e tra l'altro mi piace anche come canzone. Hanno usato le mie parole su una squadra meno pazza per dire che sono stato io a non volere questo inno a San Siro ma non è vero».