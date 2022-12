Inter, Inzaghi tra acquisti e cessioni: in quota si avvicina Thuram, Skriniar…

Si prospetta un gennaio movimentato per l’Inter, anche in ottica calciomercato. La formazione di Simone Inzaghi è alle prese principalmente con la grana Milan Skriniar, con il difensore in scadenza di contratto il prossimo giugno e ancora distante dal rinnovo con i nerazzurri. Il mancato rinnovo può portare all’addio dello slovacco già durante la sessione invernale del mercato, uno scenario offerto a 2,50 volte la posta dai betting analyst di Snai.

Il tecnico interista però cerca anche rinforzi, soprattutto in attacco, dove i nerazzurri hanno pagato cara l’assenza di Romelu Lukaku. Anche in questo caso il colpo di mercato potrebbe riguardare un giocatore con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: si tratta di Marcus Thuram, con il Borussia Monchengladbach che potrebbe acconsentire alla sua partenza già a gennaio per non perdere il giocatore a zero, un’eventualità che vale 2,25 volte la posta.