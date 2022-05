Inter, Inzaghi: “Perisic si è superato, spero possa esserci la fumata bianca”

Le parole del tecnico nerazzurro: "Io l'ho incontrato tante volte da avversario ed è sempre stato un osservato speciale"

Nel corso della conferenza stampa pre-Sampdoria, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così di Ivan Perisic e del suo futuro: "Penso sia andato anche oltre. Io l'ho incontrato tante volte da avversario ed è sempre stato un osservato speciale. Quest'anno ha fatto una stagione straordinaria, si è superato e spero che ci possa essere la fumata bianca, so che c'è un incontro in programma con la società. È un giocatore importante anche per il futuro".