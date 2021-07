CdS – Inter, Inzaghi punta su Sanchez: ruolo ‘alla Correa’, ma servono garanzie

Il nuovo allenatore dell'Inter si tiene stretto Alexis Sanchez e ha già in mente il ruolo per lui: servono garanzie fisiche

Da quando è arrivato in nerazzurro, ha totalizzato 70 presenze con 11 reti nelle 102 gare ufficiali. Ben 23 le ha saltate per problemi fisici, con due partite in cui è rimasto in panchina perché non era al top. Il cileno ha rimediato alcuni infortuni in nazionale, come nell'ottobre 2019, con l'operazione alla caviglia sinistra e lo scorso ottobre, quando è tornato a Milano non in condizione perfette ed è rimasto fuori tre settimane.