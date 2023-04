TS / Inter, la chiave tattica: contro la Juve servono soluzioni alternative in rifinitura e…

"Se la Juventus dovesse riproporre un atteggiamento accorto come nella gara dell’Allianz, l’Inter dovrà dimostrarsi più abile nel riuscire a penetrare il costrutto difensivo bianconero. Soprattutto, gli uomini di Inzaghi dovranno essere più cinici in sede di finalizzazione: l’Inter in questo campionato ha infatti concretizzato meno (51 reti effettive) rispetto a quanto prodotto (57.80 xG). Mancando di giocatori in grado di creare superiorità numerica in situazione di uno contro uno gli uomini di Inzaghi dovranno muovere palla più velocemente di quanto fatto nella prima gara, quando il blocco bianconero ha intasato tutti i corridoi centrali del campo.

In pratica l’Inter dovrà trovare in rifinitura soluzioni alternative alla palla esterna messa in mezzo da sinistra. Un ulteriore aspetto relativo alla gestione del possesso riguarda poi le palle perse. L’Inter avrà bisogno di non perdere palla in zone pericolose e, in generale, non prestare il fianco alle transizioni juventine".