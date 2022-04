EDICOLA TS – “Inter, eccoci”: Juve finalmente convincente, in finale contro i nerazzurri

"Inter, eccoci". Recita così il titolo della copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 21 aprile 2022

"Inter, eccoci". Recita così il titolo della copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 21 aprile 2022. "Juve finalmente convincente con Bernardeschi e Danilo batte la Fiorentina 2-0 e raggiunge i nerazzurri nella finale di Coppa Italia in programma l'11 maggio a Roma. Sarà il quarto scontro della stagione dopo le due sfide di Campionato e la Supercoppa". Si parla anche del fondo arabo per il Milan e di Torino.