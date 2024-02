Le parole di due grandi ex nerazzurri presenti a San Siro per Inter-Juve

Marco Materazzi ha analizzato la sfida in programma stasera tra Inter e Juventus. A San Siro c'è già una grande atmosfera: "Mi aspetto una gara bella, da giocare. Importante avere un mancino come Bastoni? Basto è veramente importante, sa spingere, si sa alternare con Dimarco che troviamo ovunque. Sarà il cuore nerazzurro che ha sto ragazzo. Quando lui si sposta fa male. Il centrocampo sarà decisivo. Il nostro fa la differenza con Mkhitaryan, Calha e Barella. Dico che uno dei tre potrebbe essere decisivo. Quando si inseriscono possono essere determinanti. Lautaro-Vlahovic? Il reparto dell'Inter in difesa non lo scopriamo oggi. Mi fido dei nostri".