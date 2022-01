Inter-Juve, pagelle Gds: Bastoni, Inzaghi e Sanchez da 7. Un solo bocciato

Questi i voti de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione dei calciatori dell'Inter durante la Supercoppa di ieri sera

Una notte da sogno per l'Inter, che conquista la Supercoppa italiana con un successo al 121' contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha giudicato come di consueto la prestazione dei calciatori nerazzurri, eleggendo Alexis Sanchez come migliore in campo: "Non guardate il goal, guardate come fiuta il pericolo nell’aria della Juventus, come si fionda appena vede che Darmian sta mettendo il piede sul pallone. Il goal è da attaccante puro, lui che per la verità i duelli contro Chiellini li aveva persi quasi tutti. Freddo al punto giusto, ma lucido lo era stato prima con un paio di aperture al bacio per Vidal. La coppa è quasi tutta sua, giusto premio dopo le tante panchine. Altro che cessione, altro che quarta punta: ormai è un titolare vero dell’Inter".