Caressa: “Inter-Juve, addii pareggiati. Sarà Serie A equilibrata. Ma Mou…”

Le due società hanno perso Lukaku e Ronaldo. Secondo il giornalista però partono davanti rispetto alle rivali

«Ho fatto una griglia di partenza, partiva dai numeri. I numeri erano il rendimento dei giocatori nelle scorse stagioni delle squadre. Un rendimento a bocce ferme. Nella griglia l'Inter, andava via Lukaku , era scesa nella griglia del rendimento. La Juventus era nettamente davanti per i numeri, quindi gol e assist, ma senza Ronaldo ora scende anche il rendimento della squadra bianconera», ha sottolineato.

«Questo mi fa pensare che ci sarà un campionato equilibrato. Magari si inserisce qualcuno, credo che Juve e Inter siano ancora davanti. Le assenze si sono pareggiate, l'Inter ha preso dei buoni giocatori. I nerazzurri e i bianconeri si sono riavvicinati, il Milan non lo vedo lontano però. Come processo di crescita filosofico più che tecnico, quella più avanti sia la Roma, mi sembra che sia un pezzo avanti Mourinho in questo senso. Ma non parliamo di tecnica e tattica perché ci sono anche Atalanta, Lazio e Napoli», ha spiegato il giornalista.