Inter, Panucci: “Kolarov, ancora almeno due anni bene. Nainggolan? Se Conte…”

Cristian Panucci, ex giocatore di Inter e Roma, intervenuto a Skysport tra gli ospiti di ‘Calciomercato l’Originale’, ha parlato dell’arrivo di Kolarov a Milano: «Credo che sia un ottimo acquisto per i nerazzurri, un paio di anni li fa ancora bene. Può giocare nella difesa a tre e fare il quinto di sinistra. Per la Roma una grande perdita ed è un messaggio forte perché ha dimostrato di avere voglia di provare ancora a vincere».

Poi ha parlato anche di Nainggolan e del suo possibile ritorno all’Inter: «Non so perché Conte non lo voglia. Se ce lo avessi gli parlerei e metterei le cose in chiaro. Se lo porti dalla tua parte hai più vantaggi e meno svantaggi».

(Fonte: SS24)