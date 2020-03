Dopo aver saltato la gara in programma lo scorso weekend contro il Bologna a causa dell’emergenza coronavirus (e in attesa di disputare l’ottavo di finale di Youth League contro il Rennes), l’Inter di Armando Madonna è pronta per fare il suo ritorno in campo: come confermato dall’ultimo comunicato della Lega Calcio, la Primavera nerazzurra sarà regolarmente di scena sabato pomeriggio a Roma contro i giallorossi di Alberto De Rossi.