Inter, lontano dal Meazza la media punti è più alta. Conte non ci pensa: “Proporremo…”

Casa dolce casa. Non per l’Inter. Perché in trasferta il rendimento dei nerazzurri è migliore. Dopo il lockdown dovuto al coronavirus, i nerazzurri hanno giocato 5 gare. 4 in casa con due vittorie, un pareggio e una sconfitta e una partita in trasferta: la formazione di Conte ha vinto contro il Parma al Tardini.

In generale, durante questa stagione, in trasferta ha fatto registrare la media di 2.28 punti a partita e 2 di media punti in casa. Per un confronto la Juventus ha 2 punti di media a partita nelle gare in trasferta e l’Atalanta 2.26 di media punti in trasferta. Sono anche meno i gol subiti in trasferta e l’Inter ha quindi la miglior difesa nelle gare esterne (15 reti incassate in 14 partite lontano dal Meazza), come spiega il Corriere dello Sport. Ma Conte ieri ha ribadito che la sua squadra non pensa alla differenza nello giocare in casa o fuori: «Proveremo sempre a proporre il nostro gioco su qualunque campo», ha detto alla vigilia del match con il Verona. La Lazio è ferma a meno quattro con una partita in più e i nerazzurri possono avvicinarla.

(Fonte: Corriere dello Sport)