TS – Inter non bella ma è lucida e ha spirito. Un dettaglio l’avvicina allo scudetto

Il giornale torinese analizza la prestazione contro il Cagliari e parla delle caratteristiche della squadra di Conte

All'indomani dalla vittoria sul Cagliari, il quotidiano TuttoSport analizza la prestazione degli uomini di Conte e sottolinea come sia vicino il traguardo. Scrive il giornale: "Non sarà bella, non sarà spettacolare, non sarà stata neppure spumeggiante contro il Cagliari eppure l’Intercontinua a volare grazie a solidità, nervi saldi, capacità dei gestione della partita, lucidità, forza del lavoro e spirito di sacrificio".