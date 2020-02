Squadra in campo in vista di Inter-Ludogorets, match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che si disputerà giovedì 27 febbraio alle ore 21.00 a porte chiuse allo stadio ‘Meazza’. In mattinata i nerazzurri, dopo il riscaldamento, hanno svolto lavoro atletico e tattico.

(inter.it)