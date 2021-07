Inter, domani primo test stagionale con il Lugano: l’allenamento della vigilia

Per i nerazzurri di Simone Inzaghi in arrivo la prima uscita di questo pre campionato: domani il match contro gli svizzeri

La prima uscita stagionale dell'Inter è ormai alle porte: sabato 17 luglio alle 20:30 la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo allo Stadio Cornaredo per la Lugano Region Cup contro il Lugano, squadra che milita nella massima serie Svizzera. Al Suning Training Centre i nerazzurri sono scesi in campo per la seduta di allenamento nel nono giorno di ritiro in vista della nuova stagione.