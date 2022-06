Inter-Lukaku, dalle cifre alle visite: i dettagli. Retroscena: Roc Nation…

La giornata di ieri si è rivelata decisiva per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. I nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il Chelsea per il prestito oneroso annuale da 8 milioni più un massimo di 5 milioni di bonus, legati ai trofei che la formazione di Inzaghi può conquistare nella prossima stagione.

Nella giornata di ieri, l'avvocato dell' Inter Capellini e quello del belga, Ledure , hanno iniziato a preparare di documenti. Come spiega il Corriere dello Sport serviranno uno o due giorni per completare l'operazione.

Le visite mediche sono previste per la prossima settimana, quando Big Rom tornerà dalle vacanze e volerà a Milano per completare l'operazione. Lukaku guadagnerà 8,5 milioni netti più bonus, lo stipendio previsto dal terzo anno di contratto con l'Inter.

Futuro? La sensazione è che tra 12 mesi le parti si metteranno di nuovo sedute attorno a un tavolo per discutere di un nuovo prestito e poi magari di un trasferimento a titolo definitivo nel 2024. Perché Lukaku in maglia Blues non vuole più tornare.