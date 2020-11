Inter, il Milan studia il sorpasso per un gioiello dell’U21: Maldini e Massara a caccia del Tonali bis

Nicolò Rovella continua a raccogliere consensi. Dopo aver attirato l’interesse di Inter e Juventus, con i nerazzurri colpiti dal giovane classe 2001 in occasione della vittoria per 2-0 a Marassi contro il Genoa di Maran, ora anche il Milan si iscrive alla corsa per il centrocampista del Grifone e della Nazionale Under 21.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Rovella piace parecchio alla dirigenza di via Aldo Rossi. Il profilo di Rovella, in scadenza con il Genoa nel 2021, stuzzica anche il fondo Elliott, proprietario del club rossonero. Al momento però, non c’è una vera e propria trattativa tra il Milan e il Genoa, con Maldini e Massara che studiano la situazione e osservano gli sviluppi.