Inter, Males operazione per il futuro: con il Genoa deciso anche il futuro di Pinamonti

L’Inter si assicura un nuovo giovane talento: i nerazzurri hanno messo le mani su Darian Males, attaccante svizzero classe 2001 proveniente dal Lucerna. Un affare chiuso in sinergia con il Genoa, con cui è stato anche deciso il futuro di Andrea Pinamonti. Così scrive Tuttosport:

“Darian Males si è presentato all’Humanitas per le visite mediche propedeutiche alla firma con il club nerazzurro. Il ragazzotto, under 21 svizzero, sarà soltanto di passaggio a Milano perché verrà girato in prestito al Genoa dove l’Inter ha trovato in Daniele Faggiano un prezioso alleato (come provano le operazioni Darmian e Brazao messe a segno quando il ds era al Parma). Al Lucerna andranno 4 milioni più bonus. […] L’Inter, grazie alla joint venture con il club rossoblù (i nerazzurri hanno pure riscattato Pinamonti per 21 milioni), potrà valutare il percorso di crescita di Males“.