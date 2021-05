Inter, marcia storica: toccati gli 88 punti, meglio solo nel 2006-07

Un'altra vittoria, altri tre punti. Nonostante uno scudetto da tempo in tasca, l'Inter di Antonio Conte non ha alcuna intenzione di fermarsi

Un'altra vittoria, altri tre punti, una marcia inarrestabile. Nonostante uno scudetto da tempo in tasca, l'Inter di Antonio Conte non ha alcuna intenzione di fermarsi e di rilassarsi. A San Siro, i nerazzurri battono anche la Roma per 3-1 e salgono a quota 88 punti. Mai, nella storia interista, da quando si assegnano i tre punti a vittoria, la squadra era stata così in alto.