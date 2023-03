Inter, Marotta: “Risultato storico dopo 12 anni. Tutto l’ambiente è felice”

Le parole dell'ad: "I tifosi fuori? Fatto grave che poteva essere evitato: domani esposto all'UEFA per cercare di capire quello che è successo"

"Risultato storico. Siamo impegnati su tre fronti, il che non è poco. Questo risultato mancava da 12 anni. Tutto l'ambiente è felice. I tifosi fuori? Pagina triste, alcuni tifosi non sono entrati nello stadio. Fatto grave che poteva essere evitato: domani esposto all'UEFA per cercare di capire quello che è successo". Queste le parole di Beppe Marotta, ad dell'Inter, ai microfoni di Sportitalia dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.