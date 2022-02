Inter-Milan, Casarin: “Silenzi arbitro hanno migliorato il livello del gioco”

L'esperto ex arbitro è tornato a parlare della direzione di Guida (e Mazzoleni al VAR) nel derby di Milano

"Guida, con Mazzoleni alla Var, hanno arbitrato bene un derby combattuto. Il direttore di gara, dopo pochi minuti ha capito che doveva intervenire più del suo solito per tenere a freno l’agonismo. Finirà con 34 falli, il 30% in più del suo target. Per favorire il gioco ha lasciato andare dei contrasti, che non si possono configurare come falli e cioè impedimenti totali all’altro. La spallata tra Sanchez e Giroud, senza provvedimento arbitrale, rientra in questo contesto che ha finito, assieme ad altri analoghi silenzi, per migliorare il livello del gioco. Il Var non è intervenuto perché non ha colto errori certi e significativi di Guida: ha condiviso le scelte dell’arbitro, semplicemente", spiega.