Inter-Milan, Lukaku-Dzeko unico vero dubbio. Skriniar sarà al suo posto

In merito a Skriniar, il tecnico piacentino è stato sufficientemente chiaro in conferenza, facendo capire che sarà al suo posto. Resterebbero quindi la fascia destra e il centro della difesa, per entrambi gli spot, però, ci sono dei precisi favoriti: rispettivamente Darmian e Acerbi. Oltre a dare garanzie, entrambi erano titolari anche in Supercoppa e alla luce di com’è andata. In panchina si rivedranno Handanovic e Brozovic, con quest’ultimo possibile cambio in mezzo al campo per il finale di gara".