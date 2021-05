Garlando: “Milano di nuovo dominante. Inter e Milan, il futuro è vostro”

Luigi Garlando sottolinea il ritorno ai vertici del calcio italiano di Milano, con nerazzurri e rossoneri in cima alla classifica

Luigi Garlando, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, sottolinea il ritorno ai vertici del calcio italiano di Milano, con Inter e Milan in cima alla classifica: "Dopo lo storico trionfo del Milan nella finale di Coppa Campioni 1988-89, Arrigo Sacchi tornò da Barcellona, raggiunse la sua casa di Fusignano, dormì profondamente e si svegliò con una sensazione stranissima, mai più provata in seguito: un sapore di miele in bocca. Più o meno così si è svegliata Milano ieri mattina: Inter ancora con le bollicine dello scudetto, Milan reduce dal clamoroso sacco di Torino, sponda Juve, che non gli riusciva da 10 anni. Inter prima e Milan secondo. È passato un decennio anche dall’ultimo campionato chiuso in testa dalle due milanesi, 2010-11: Milan campione con 82 punti, Inter 76. Dal 2016 non accadeva che Inter e Milan battessero la Juve nello stesso campionato.