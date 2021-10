Stadio, Inter e Milan hanno fiducia. “In settimana nuovo tavolo per accelerare i tempi”

Ieri è andato in atto un primo incontro tra Inter, Milan e il sindaco Sala per riprendere l'iter per la costruzione dello stadio

Ieri è andato in atto un primo incontro tra Inter, Milan e il sindaco Sala per riprendere l'iter per la costruzione dello stadio. "“Colloquio cordiale”, lo definiscono in casa rossonera. Anche dall’Inter sono arrivati segnali di misurata soddisfazione: perché Sala ha parlato di sostenibilità, e i club sono decisi a collaborare per trovare punti di incontro reciprocamente soddisfacenti su questo tema. La questione delle cubature commerciali era stata affrontata e i club erano stati disponibili alla riduzione: questa volta la richiesta della riduzione dei volumi riguarda tutto il complesso. In settimana si aprirà una tavolo tecnico per accelerare i tempi", conferma La Gazzetta dello Sport. Sarà necessario discutere nuovamente ma lo stadio rappresenta un nodo cruciale per ridurre il gap con i top club europei.