La Stampa – Inter, vittoria senza storia. Gloria Lautaro, Barella si è ritrovato

La vittoria nel derby di Coppa Italia mentre in mostra la squadra nerazzurra che si è ritrovata dopo un momento no

Viene definita senza storia la vittoria dell'Inter nel derby dal quotidiano La Stampa . "La squadra di Pioli cercherà rivincita nell’altro derby, quello a distanza che vale lo scudetto, per adesso sfila mesta tra rimpianti e mugugni lasciando gloria e scena ai cugini. «Annata complicata» riflette l’ad Marotta, ricordando i problemi societari, ma sul campo i nerazzurri volano: dopo aver alzato la Supercoppa, si giocano la coppa l’11 maggio a Roma e accarezzano l’idea di un triplete made in Italy", si legge a proposito della partita.

E il voto più alto va a Lautaro Martinez per la doppietta e perché vive una serata di gloria, due gol pesantissimi che valgono una finale e per non farsi mancare niente ha anche chiuso la gara con un intervento difensivo niente male. Altra prestazione doc per Barella che vive ora un momento di rispolvero dopo le fatiche degli ultimi tempi: "Ha ritrovato le energie smarrite. Una scarica indispensabile per riportare il centrocampo nerazzurro al giusto voltaggio".