Sky – Inter, ancora mistero sulla formazione: due mosse da svelare

La squadra nerazzurra, ospite a Madrid, prova a centrare il primo posto nel girone di CL.

Per Inzaghi un appuntamento importante. Il Bernabeu è un tempio sacro. L'Inter ha vinto là la Champions che ha formato il Triplete, nel 2010. Ma contro il Real non vince dal 1967, gli anni della Grande Inter.

A Skysport, Matteo Barzaghi, inviato del canale satellitare a Madrid, a seguito dei nerazzurri, ha sottolineato come siano ore di concentrazione e attenzione: Inzaghi sta usando un po' di mistero. Non ci sono ancora certezze sulla formazione che affronterà la squadra di Ancelotti.

Persistono perciò i dubbi sull'attacco, probabile l'impiego di Dzeko e Lautaro. E si capirà se in difesa tornerà subito de Vrij o si preferirà farlo rientrare gradualmente. Riflessioni che il mister si trascinerà fino alla fine. Reputa importantissimo il primo posto. La formazione probabile prevede comunque in difesa D'Ambrosio accanto a Skriniar e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic e in attacco dovrebbero esserci Dzeko e Lautaro a sfidare la difesa del Real.