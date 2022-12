CdS – Inter, Mkhitaryan ha tolto il freno a mano: i dati raccolti dallo staff…

Mkhitaryan si candida ad essere l'arma in più per Simone Inzaghi. L'armeno ha dimostrato di poter essere anche impiegato più avanti nel 3-5-2 dell'Inter e ora vuole aiutare in tutti i modi la squadra. Si legge sul Corriere dello Sport: "La scorsa estate si era presentato alla Pinetina reduce dall’infortunio rimediato nella finale di Conference League con la Roma, in realtà una ricaduta. Insomma, aveva cominciato con il freno a mano tirato. Stavolta, invece, è libero da qualsiasi condizionamento e anche i dati raccolti dallo staff di Inzaghi confermano il progresso. A proposito, non è da escludere che pure sabato contro il Betis Siviglia farà l’attaccante insieme a Dzeko".