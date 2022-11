L’Inter ai Mondiali: da Bergomi e Oriali a Ronaldo e Brozovic tra record e finali

Nerazzurri sempre protagonisti nelle rassegne mondiali: dai due titoli di Meazza alle finali sempre con un interista in campo

Alessandro De Felice

Senza campionato, con il Mondiale alle porte. Una sensazione che di solito abbiniamo all'estate, ai sogni di gloria azzurri. Non è estate, non c'è l'Italia, eppure iniziano i Mondiali. Qatar 2022, la prima edizione autunnale, la prima che spezza in due la stagione calcistica dei club. Ci sono sei giocatori nerazzurri pronti a coltivare il proprio sogno, quello di quando erano bambini, quello di alzare la coppa. Sono Lautaro Martinez con l'Argentina, Denzel Dumfries e Stefan De Vrij con l'Olanda, Marcelo Brozovic con la Croazia, André Onana con il Camerun, Romelu Lukaku con il Belgio.

Interisti e Coppa del Mondo, una storia che parte dal 1934 e che è ricca di aneddoti, di episodi chiave. Ci sono campioni del mondo, ci sono marcatori nelle finali, ci sono record di imbattibilità, statistiche uniche.

Quella in Qatar è la 22ª edizione del Mondiale di calcio. La prima, nel 1930, contava 13 nazionali ma non l'Italia, quindi nessun nerazzurro partecipò a quella prima, storica, edizione.

Da lì in poi, però, i nerazzurri hanno spesso e volentieri lasciato il segno, a partire dalle edizioni 1934 e 1938, vinte dall'Italia con il contributo di diversi Interisti, su tutti Giuseppe Meazza.

Ecco, la chiamata di Allemandi, Castellazzi, Demaria e Meazza, nel 1934 da parte del CT Vittorio Pozzo è la prima chiamata di calciatori interisti per i campionati del Mondo. L'Italia alza l'allora Coppa Rimet nel 1934 e si ripete nel 1938, quando oltre a Meazza vengono chiamati Giovanni Ferrari, Pietro Ferraris, Ugo Locatelli e Renato Olmi: sono dunque 8 i campioni del mondo nerazzurri, con Meazza che da capitano solleva il trofeo in Francia. Il miglior cannoniere della storia dell'Inter è l'unico nerazzurro ad aver vinto due titoli mondiali.

104 INTERISTI AI MONDIALI — Questi otto azzurri fanno parte dei 104 calciatori che, nella storia, sono stati convocati ai Mondiali mentre vestivano la maglia nerazzurra. Un lungo elenco, nel quale spicca Beppe Bergomi, capace di disputare quattro edizioni dei Mondiali tra il 1982 e il 1998 (Lothar Matthäus conta cinque edizioni, ma solo una di quando vestiva la maglia dell'Inter).

Fino al 1954 sono stati solo calciatori italiani a essere chiamati, poi nel 1958 l'Inter ha un solo rappresentante ai Mondiali: in assenza dell'Italia, ecco Lennart Skoglund con la Svezia.

Sono 24 le nazioni rappresentate nella storia dagli interisti ai mondiali: Italia, Svezia, Spagna, Inghilterra, Austria, Germania, Olanda, Brasile, Cile, Francia, Nigeria, Argentina, Uruguay, Turchia, Portogallo, Croazia, Serbia, Slovenia, Ghana, Camerun, Colombia, Giappone, Algeria, Belgio.

L'edizione che ha visto più nerazzurri partecipare alla Coppa del Mondo è stata quella del 2002. 13 gli interisti chiamati: Toldo, Materazzi, C. Zanetti, Di Biagio, Vieri (Italia); J. Zanetti (Argentina); Simic (Croazia); Okan, Emre (Turchia); Conceiçao (Portogallo); Recoba, Sorondo (Uruguay); Ronaldo (Brasile).

Javier Zanetti - Mondiali

Walter Zenga - Italia - Mondiali

Ronaldo - Brasile - Mondiali

Javier Zanetti - Mondiali

GLI INTERISTI CAMPIONI DEL MONDO — Sono 19 i calciatori che hanno vinto il Mondiale, disputandolo da calciatori in forza all'Inter. A livello di club quello nerazzurro è al terzo posto per espressione di campioni del mondo, dietro a Juventus e Bayern Monaco.

I 19 campioni nerazzurri sono: Meazza (1934-1938); Allemandi, Castellazzi, Demaria (1934); Ferrari, Ferraris, Locatelli, Olmi (1938); Bergomi, Marini, Bordon, Oriali, Altobelli (1982); Matthäus, Klinsmann, Brehme (1990); Djorkaeff (1998); Ronaldo (2002); Materazzi (2006).

Nel 1982 l'Italia conquistò il suo terzo Mondiale con cinque nerazzurri in rosa, come avvenuto nel 1938. In quell'edizione Bordon fu l'unico interista a non scendere in campo.

I GOL NERAZZURRI NELLE FINALI MONDIALI — Se sono 19 i campioni del mondo interisti, 7 i nerazzurri che hanno segnato in una finale dei Mondiali. Quattro di loro alzando poi il trofeo, tre invece chiudendo con la delusione della sconfitta.

Nel 1970 il primo gol nerazzurro in una finale: il pareggio di Boninsegna contro il Brasile, prima del dominio verdeoro. Nel 1982, sotto gli occhi del presidente della Repubblica, Alessandro Altobelli fece esclamare a Pertini la famosa frase "non ci prendono più" segnando il momentaneo 3-0 alla Germania, nella finale del Bernabeu finita poi 3-1. Per l'Italia di Bearzot un trionfo nel segno di Paolo Rossi, con cinque nerazzurri campioni, tra i quali un giovanissimo Bergomi, che toccò l'ultimo pallone di quel benedetto Mundial.

Nel 1986 il gol di Rummenigge, nella finale in Messico persa dalla Germania contro l'Argentina. Quattro anni più tardi, a Italia 90, la rivincita tedesca, con i tre nerazzurri in campo: Brehme, Matthäus e Klinsmann. Una finale marcatamente nerazzurra, con Andy Brehme match winner con il rigore calciato (di destro, lui mancino naturale) al minuto 81', all'Olimpico di Roma. Un penalty che Matthäus non calciò, a causa di un problema a uno scarpino.

Nel 2002 un altro nerazzurro sul tetto del mondo: Ronaldo, dopo la delusione del 1998, si prende il Mondiale segnando una doppietta nella finale contro la Germania, sfoggiando una capigliatura strana e leggendaria.

Nel 2006 è Marco Materazzi il mattatore: segna il gol del pareggio nella finale contro la Francia, subisce la testata di Zidane con conseguente rosso per il francese, segna uno dei cinque rigori nella serie finale che regala agli azzurri il quarto titolo mondiale.

L'elenco dei bomber nerazzurri nelle finali dei Mondiali si allunga fino al 2018 quando Ivan Perisic segna un bellissimo gol a Mosca contro la Francia, nella finale persa dalla Croazia per 4-2.

INTERISTI AI MONDIALI: DAL 1982 SEMPRE IN FINALE — Lothar Matthäus detiene il record di presenze ai Mondiali, con 25 partite, mentre Walter Zenga quello di imbattibilità: 518 minuti a Italia 90, dal 1' della prima partita al 68' della semifinale, quando fu battuto dal colpo di testa di Caniggia.

Tra i capocannonieri troviamo Ronaldo nel 2002 (8 reti) e Wesley Sneijder (5 gol) nel 2010.

Ma il dato più incredibile è che dal 1982 nelle finali del Mondiale c'è sempre almeno un calciatore nerazzurro in campo.

1982: Bergomi, Altobelli (gol), Oriali

1986: Rummenigge (gol)

1990: Brehme (gol), Matthäus, Klinsmann

1994: Berti

1998: Ronaldo, Djorkaeff

2002: Ronaldo (2 gol)

2006: Materazzi (gol)

2010: Sneijder

2014: Palacio

2018: Brozovic, Perisic (gol)

(Fonte: Inter.it)