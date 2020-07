Inter, 100.000 euro di multa per Brozovic ma nessuna sospensione: la decisione finale…

Il ritiro della patente avrà ulteriori conseguenze per Marcelo Brozovic, secondo Tuttosport, il giocatore riceverà una multa ma non verrà sospeso.

“Marcelo Brozovic questa sera – a meno di sorprese – guiderà il centrocampo dell’Inter, poi riceverà una multa di ben 100mila euro da parte del club per quanto accaduto venerdì sera, quando in centro a Milano, dopo aver passato un semaforo rosso con la sua Rolls Royce, è stato fermato dai Carabinieri che, dopo avergli fatto fare l’alcoltest, gli hanno ritirato la patente per avere superato di poco il limite consentito (pare 0.54 g/L rispetto a 0.50). Una bravata che non dovrebbe, dunque, avere ripercussioni maggiori per il croato (sospensione temporanea sul modello di Nainggolan nel dicembre 2018): il club ha subito saputo cosa fosse successo e la decisione finale sulla sanzione verrà presa dopo la gara“.