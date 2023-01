Repubblica – Inter, col Napoli possibile novità in difesa. E con Lukaku…

"Ancora senza Brozovic, di nuovo infortunato, ma con un Lukaku in più. Alla sfida cardine della stagione oggi contro il Napoli, da vincere per mantenere vivo il sogno scudetto, l’Inter si presenta finalmente con il centravanti belga a disposizione. Venduto al Chelsea nell’estate 2021, e tornato alla Pinetina in prestito la scorsa estate, Big Rom sarebbe dovuto essere il turbo nella corsa al ventesimo Tricolore della storia nerazzurra. Invece si è fatto male a fine agosto e di fatto non lo si è più visto. In regia giocherà Çalhanoglu. Con De Vrij a mezzo servizio è probabile che dietro col Napoli partirà Acerbi. E il campione del mondo Lautaro, rientrato per ultimo a Milano, potrebbe lasciare spazio a Dzeko di fianco a Big Rom"