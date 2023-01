Inter-Napoli, soldout a San Siro: sono 75470 gli spettatori al Meazza per il big match

Subito bagno di folla a San Siro per l'Inter che ospita la capolista Napoli. Stadio gremito per la prima gara del 2023

La Serie A è ripartita oggi dopo la lunga sosta dovuta ai Mondiali. San Siro fa subito il pienone, Inter-Napoli è infatti soldout. Sono 75470 gli spettatori presenti oggi al Meazza per il big match importante anche in chiave scudetto. I tifosi nerazzurri non fanno mai mancare il loro apporto e anche oggi hanno voluto sostenere la squadra dal vivo.