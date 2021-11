Inter-Napoli, Spalletti ritrova Mertens e Osimhen: a San Siro non ci sarà…

Le ultime in casa Napoli a due giorni dalla sfida di campionato di domenica a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi

Il Napoli torna a lavoro oggi a Castelvolturno per preparare la sfida contro l'Inter, in programma domenica alle 18 a San Siro. Luciano Spalletti, grande ex della sfida, ritrova Mertens, Osimhen e Ounas, rientrati dopo gli impegni con le nazionali.

Con l'Inter non ci sarà proprio l'algerino, alle prese con un'elongazione del muscolo retto femorale sinistro. Come riferisce Tuttosport, oggi saranno in campo anche Ospina e Lozano e ieri si è aggiunto al gruppo anche Malcuit, che ha svolto per la prima volta l'intera seduta con il resto del gruppo. Manolas, invece, ha dovuto effettuare una parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.