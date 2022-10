Inter, nessun comunicato sui fatti di sabato. GdS: “Si è fatto notare che…”

La Digos vuole vederci chiaro e le indagini proseguono, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il giorno dopo, la vergogna è perfino maggiore. Attraversa i tantissimi tifosi interisti, indignati per quanto accaduto nella Nord di San Siro sabato sera, e arriva pure nei palazzi del potere. Per lunghe ore sui social si sono succedute testimonianze di violenze e minacce subite da sostenitori nerazzurri, costretti a lasciare lo stadio come segno di "rispetto" per l'omicidio del capo degli ultrà, Vittorio Boiocchi. Poi in serata è intervenuto sul tema il nuovo ministro dello Sport, Andrea Abodi: «Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!», ha twittato. Servirà tempo perché la Digos analizzi i filmati raccolti e ne cerchi altri: nonostante l'assenza di denunce ufficiali, sono stati comunque allertati dal diluvio di testimonianze sui social e vogliono raccogliere evidenze del fatto che l'uscita dei tifosi dalla Nord sia stata in parte "forzata" con modi poco urbani, spesso violenti. In tal caso, pioverebbero provvedimenti di tipo amministrativo come i Daspo.