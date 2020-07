Nicolas Gonzalez in orbita Inter? La Bild: “Non è un affare ma c’è mezza Serie A”

Il noto quotidiano tedesco Bild si chiede chi pagherà la cifra fissata per l’addio di Nicolas Gonzalez, attaccante 22enne dello Stoccarda. Ha segnato 14 gol in questa stagione. Non vuole restare nella sua attuale squadra, ma – sottolinea il giornale – “non è un vero affare, ha un contratto fino al 2023 e il club vuole lasciarlo partire solo per un’offerta di almeno venti mln. Si dice che ci siano molti club di spicco su di lui” e vengono citati Inter, Milan, Leeds o altre società della Bundesliga come Hertha o Dortmund (ma arriverebbe solo se partisse Sancho, non è certo la prima opzione). Ma anche Roma, Lazio Roma, Napoli, Atalanta.

(Fonte: Bild)