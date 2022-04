Giornale – L’Inter che non ti aspetti: notte di frustrazione. La mossa Sanchez non funziona

L'inter fallisce clamorosamente il sorpasso e ora deve rincorrere il Milan, non è solo colpa dell'infortunio di Radu

Niente sorpasso, anzi la beffa. Dopo essere passata in vantaggio, l'Inter si smonta e perde con il Bologna. Ora per lo scudetto dovrà sperare in un passo falso del Milan

"La mossa Sanchez, entrato al posto di Barella e a supporto di Martinez e Dzeko (dentro per Correa, che continua a non segnare) è quella che dovrebbe aumentare il tasso di pericolosità dell’Inter, ma finisce invece per intasare una fascia di campo già soffocata dalla densità rossoblù. E infatti non succede nulla, se non il patatrac di Radu & C", conclude il quotidiano.