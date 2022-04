Inter, che risposta dei tifosi: in 150 mila a San Siro tra Milan e Roma. “Notte da brividi”

"Inzaghi lo ripete una conferenza sì e l’altra pure, quanto abbia piacere a giocare in un San Siro pieno", scrive La Gazzetta

"Inzaghi lo ripete una conferenza sì e l’altra pure, quanto abbia piacere a giocare in un San Siro pieno. Siamo al secondo tutto esaurito in cinque giorni, 150 mila spettatori totali tra derby e Roma che non mancheranno di riservare, ancora una volta, un coro al loro allenatore". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla risposta, strepitosa, dei tifosi dell'Inter. "Occhio, perché a San Siro sarà una notte da brividi. Sarà bene arrivarci preparati, se non lo siete attrezzatevi. C’è José Mourinho che è come quell’amico del cuore che si è trasferito altrove e quando torna a trovarti, come fai a non abbracciarlo, a non invitarlo a cena, pure se tua moglie ti ha chiesto una serata diversa. E allora dai, aggiungi un posto a tavola: Mourinho sa già cosa aspettarsi, a febbraio l’antipasto è stato gradito, ora è in arrivo un primo piatto da urlo", aggiunge poi il quotidiano.