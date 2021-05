Sky – Inter-Oaktree, ci siamo: novità a breve. Conte-Zhang? Tutto confermato

L'aggiornamento di Sky Sport sulle ultime vicende di casa Inter tra il finanziamento di Oaktree e l'incontro in programma Zhang-Conte

"In dirittura d'arrivo il finanziamento del fondo californiano Oaktree nei confronti dell'Inter. 275 milioni che daranno una boccata d'ossigeno e linfa vitale alle casse della società. Questo intervento potrebbe dare stabilità e sicurezza, anche in riferimento all'incontro con Conte per programmare la prossima stagione. Sono ore importanti e probabilmente tra domani e dopodomani arriveranno comunicazioni. Non ho conferme sul fatto che Oaktree rilevi il 31% di LionRock, socio di minoranza. Come garanzia per questo tipo di operazione dovrà dare in pegno le azioni del club: dovrà restituire la cifra in tre anni. Conte-Zhang? Non è rimandato. È in programma nei prossimi giorni".