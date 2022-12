Inter, Onana ha ritrovato il sorriso: già alle spalle le polemiche del Mondiale

Per André Onana c'è solo l'Inter. Il portiere camerunense, dopo il caso scoppiato in Qatar durante il Mondiale, ha deciso di lasciarsi alle spalle le delusioni con la sua Nazionale e di pensare solo ai nerazzurri. A Milano ha ritrovato il sorriso, come scrive Tuttosport: "Albert Botines, molto più che un procuratore per lui, l'aveva promesso: «André tornerà a Milano più forte», sottolineando quanto tenesse ripresentarsi tirato a lucido, anche perché lo stuzzicava assai l'idea di vincere il primo trofeo da giocatore dell'Inter (la Supercoppa) battendo proprio il Milan in finale a Riad. E André Onana, è stato di parola.