Padovan: “Papu Gomez, non escluderei l’Inter. Lo vedo meglio in nerazzurro perché…”

Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato dell’attacco dell’Inter e dell’addio di Papu Gomez all’Atalanta. «Sono pochi due attaccanti ma ci sono solo due partite. C’è l’incognita Papu: dico Milan, Inter e anche Juve. Lo vedrei meglio in nerazzurro perché è più versatile, sa fare tante cose. Un nome da non sottovalutare, non scartare. I bianconeri hanno solo tre attaccanti. Quando si deve fare la squadra sembrano troppi ma poi non è così. L’argentino sa fare anche la seconda punta, il trequartista e il centrocampista. Può adattarsi a qualsiasi tipo di ruolo».

(Fonte: SS24)