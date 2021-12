Inter, pagelle TS: brilla anche Dimarco, Handanovic conferma una teoria

Le pagelle di Tuttosport dopo la partita di ieri dell'Inter vinta 2-0 contro lo Spezia: ecco i migliori in campo

Tutti promossi a pieni voti in casa Inter contro lo Spezia. Da 7 Handanovic per Tuttosport, che “conferma la teoria sui portieri da grande squadra: passa un tempo a prendere freddo ma, nell’unica occasione, salva l’1-1 sul colpo di testa di Amian. Nel mazzo pure due facili parate nel finale”, si legge.

Da 7 anche Dimarco, utilizzato ancora da terzo centrale di sinistra in difesa. “Nella notte dei colpi di tacco, brilla pure il suo che smarca Perisic per un cross pericolosissimo. Ha spazio per attaccare e se lo prende, giocando in pratica da mezzala: meritato lo striscione traboccante di affetto che gli riserva la Nord”. Da 7 anche Gagliardini e Calhanoglu, il migliore però è Lautaro Martinez, da 7,5 in pagella: “Illumina la notte di San Siro con l’assist di tacco a Gagliardini che mette in discesa la partita. Nella ripresa conquista e trasforma il rigore della sicurezza”, si legge.