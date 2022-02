Inter-Roma, Handanovic vuole reagire da capitano: “In queste ore ha avuto un pensiero fisso”

Samir Handanovic sarà in campo questa sera con tutta l'intenzione di tirar fuori una vera reazione da capitano

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il portiere nerazzurro ha avuto un pensiero fisso in queste ore:

"Handanovic è il primo nome. Dovrebbe partire lui in porta, anche se Radu era stato impiegato in Coppa Italia contro l’Empoli. La voglia di riscatto è elevata, il pensiero fisso su come rialzarsi dopo l’errore su Giroud costato la sconfitta. Lo sloveno è il capitano, è la memoria storica del gruppo: nessuno come lui ha conosciuto momenti di difficoltà, non sarà certo lui a spaventarsi. «Quando perdi a volte non è tutto da buttare via», ha detto dopo la sconfitta con il Milan. Stasera la risposta".