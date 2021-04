Condò: “Inter, percorso blindato verso il titolo. Cominciato il conto alla rovescia”

Il giornalista ha detto la sua sul percorso nerazzurro e sull'ultimo tratto da fare sulla strada verso il titolo

Paolo Condò, su Skysport, in un intervento durante il programma '23', ha parlato del campionato e del percorso dell'Inter. «Ha un'ulteriore possibilità di mettere tre passi in avanti verso lo scudetto. Ormai è iniziato il conto alla rovescia. Se fai i tre punti con il Sassuolo è un bene. Consideriamo ormai blindato il percorso dell'Inter. Ma aggiungi tre punti e sei ancora più blindato. Solo l'Inter può perdere lo scudetto? Non credo lo farà», ha detto il giornalista.