Ferri: “Inter più forte della Juve. Perisic, dichiarazioni fuori da realtà e contesto”

Il direttore di Skysport ha analizzato le parole, pronunciate alla fine della partita di Coppa Italia, del croato sul suo rinnovo di contratto

«La Juventus non ha mai battuto una grande squadra quest'anno e ha perso le due finali giocate contro l'Inter. Ieri ci sono stati degli episodi, sicuramente discutibili, che forse potevano indirizzare la partita in un certo modo ma non sarebbe stato giusto probabilmente. Perché negli scontri diretti l'Inter ha dimostrato di essere più forte e anche ieri ha dimostrato di essere più forte». Federico Ferri, il direttore di Skysport, ha parlato della partita tra i bianconeri e i nerazzurri.

E sulla squadra il giornalista si è focalizzato anche su Perisic e le sue parole a fine partita sul rinnovo del contratto: «L'Inter ha ricostruito la squadra dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione e dopo gli addii di Lukaku, Hakimi e Conte. Lo ha fatto con le idee, con un ottimo allenatore e con una società che ha tenuto la barra dritta, rischia di perdere uno scudetto che sembrava aver vinto ma che forse nessuno gli chiedeva di vincere a inizio stagione. Quasi da tradizione, come dopo ogni vittoria dell'Inter, c'è un caso come quello del croato. Va detto che bisogna anche spiegare ai tifosi che gioiscono delle prestazioni come le sue che si vive in un mondo reale».

«Lui è in un club che ha mantenuto una linea, che lo ha regolarmente pagato fino ad ora e non poco e quindi dire mi hanno mancato di rispetto, posto che se ne sta parlando, è un professionista, è inserito in una realtà e le aziende riguardano anche i calciatori che devono fare i conti con la situazione. Se non ti va bene te ne vai. Ma se resti, e credo che lui abbia tutto l'interesse a farlo, devi avere un comportamento nelle dichiarazioni inserita all'interno di una società. Che ha fatto benissimo finora e vuole trattenerlo. Tutto tenendo in considerazione che ha 34 anni, che è stato comprato Gosens. Non bisogna essere accondiscendenti con queste dichiarazioni che non sono corrispondenti alla realtà del calcio di oggi. Credo che sia anche un comportamento poco rispettoso del lavoro dei dirigenti che stanno cercando di far quadrare i conti e Perisic è inserito in quel contesto là".