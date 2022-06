Inter, Persyn rientra alla base: il Club Brugge non esercita il diritto di riscatto

La prima stagione tra i professionisti di Tibo Persyn non è andata secondo le aspettative: l'esterno belga, classe 2002, complici i tantissimi infortuni ha racimolato solamente 6 scampoli di partita tra Club Brugge e Westerlo, nei quali ha comunque messo a segno 2 reti. Troppo poco per convincere il Club Brugge, che la scorsa estate lo aveva prelevato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, a esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024, per il talentuoso laterale destro è in programma un nuovo trasferimento, presumibilmente ancora con la formula del prestito: su di lui ci sono diverse squadre, soprattutto in Belgio e in Olanda.