Inter, come vede la porta Mosconi! Ancora in gol con l’Italia U16, inizio stagione da urlo

Nel settore giovanile dell'Inter c'è un nuovo gioiellino pronto a far parlare di sè: Mattia Mosconi. Attaccante classe 2007, da diversi anni gioca stabilmente da sotto età nelle formazioni del vivaio nerazzurro. In questa stagione ha alzato ulteriormente i suoi standard realizzativi: con l'Under 17 interista (gruppo composto da ragazzi dell'annata 2006) ha segnato ben 5 gol in altrettante partite, capocannoniere della squadra di Polenghi.